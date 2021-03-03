Адвокат Федосеевой-Шукшиной рассказала о странных отношениях актрисы с Алибасовым

Москва, 3 марта. Актриса Лидия Федосеева-Шукшина хочет встретиться со своим мужем Бари Алибасовым. Отношения между супругами, как считает адвокат артистки Юлия Вербицкая-Линник, очень странные.

Алибасов обвинил Федосееву-Шукшину в том, что она препятствует бракоразводному процессу. При этом сама актриса, как уверяет ее представитель, хочет только пообщаться с продюсером. Звезда советского кино переживает за избранника, его состояние здоровья вызывает у нее сильные опасения.

«Лидия Николаевна давно с ним не общалась. Последнее общение заключалось в том, что он переживал о нападках в его сторону своих же родственников. Хотел, чтобы их оставили с женой в покое. Очень странное общение между мужем и женой по видео», — сказала адвокат в беседе с «Телепрограммой».

Встречу хотят провести без свидетелей, чтобы Бари Каримович и Лидия Николаевна смогли спокойно поговорить. По мнению адвоката, видео с основателем «На-На», где он рассуждает об отношениях с женой, — манипуляция над музыкантом. Артист не отдает себе отчет, что он говорит, считает Вербицкая-Линник.

Федосеева-Шукшина была инициатором развода с Бари Алибасовым. Начался бракоразводный процесс, но неожиданно знаменитость передумала. По словам ее представителя, звезда простила продюсеру его измену, поэтому решила сохранить брак, передает портал «Дни.ру».