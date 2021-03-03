Политолог Мухин объяснил, почему учения НАТО у границ России — благо для страны 

Санкт-Петербург, 3 марта. Международные учения НАТО Poseidon 21 начались в Черном море. В маневрах, которые проходят в период 27 февраля — 6 марта, участвует более 700 военных из Болгарии, Греции, Испании, Румынии, США, Турции и Франции, задействованы 13 кораблей и девять самолетов. Является ли это провокацией для России, стоит ли стране опасаться натовских учений и какие плюсы есть в этих учениях, рассказал политолог, генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин в ходе пресс-конференции Медиагруппы «Патриот» и ФАН.

«Мы не можем препятствовать учениям НАТО, но мы можем использовать их для того, чтобы опробовать свои элементы радиоэлектронной борьбы и другого вооружения. Так что любое натовское учение — это шанс получить бесценную информацию о том, какие инфраструктурные системы и элементы задействованы странами НАТО, какие возможности у них есть», — объяснил эксперт.

По его мнению, «любое учение НАТО — это безусловное благо» и хороший полигон для собственных учений. Россия смотрит на свои слабые места и пытается их убрать.

Ранее ФАН сообщал, что США разработают «радиопереводчик» для коммуникации между истребителями НАТО.