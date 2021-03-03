Американские СМИ констатируют политическую смерть губернатора Нью-Йорка

Нью-Йорк, 3 марта. Губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо стремительно теряет поддержку даже среди самых лояльных ему СМИ. От него отвернулись коллеги и собственный брат.

Еще недавно снятие губернатора Куомо с должности казалось невозможным: небольшая группа республиканцев потребовала разбирательства по делу о сокрытии реальной статистики смертности от коронавирусной инфекции, и все снова затихло. Однако вскоре на Куомо начали сыпаться обвинения в сексуальных домогательствах, и тогда на него обратили пристальное внимание собственные соратники по доминирующей в Нью-Йорке Демократической партии.

Сначала стало известно о двух эпизодах домогательств, а вчера Куомо обвинила третья девушка, предъявив доказательства приставаний политика. После этого демократические СМИ одно за другим ополчились против Куомо.

«Одно или два обвинения — это серьезная проблема, но три — это уже политическая смерть. Такого не может выдержать никто, ведь невозможно доказать, что нет четвертой, пятой жертвы», — сокрушается NBC. «Перед началом шоу я должен сделать важное объявление. Да, я знаю, что против моего брата выдвинуты обвинения. Я не собираюсь их никаким образом комментировать», — заявил в прямом эфире CNN родной брат Эндрю Куомо Крис.

Прокуратура и Апелляционный суд штата Нью-Йорк также отказали Куомо в проведение независимого разбирательства, затребовав от него подачу заявления «в установленной форме с правом вызова по повестке». Сам Куомо продолжает отрицать все обвинения и заявляет, что не желал причинить никому вреда, хотя некоторые его действия «могли быть истолкованы неправильно».

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