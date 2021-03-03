Продажи фенов и сковородок в России возросли в преддверии празднования 8 Марта

Москва, 3 марта. Интернет-магазин Wildberries сообщил о всплеске заинтересованности россиян к фенам и сковородкам. Это связано со скорым празднованием 8 Марта.

Согласно предоставленной компанией статистике, за последние 2 недели россияне купили в 4 раза больше сковородок, чем год назад. Такой же популярностью пользуются и фены.

«Хотя гендерная составляющая подарков постепенно уходит в прошлое, аналитики Wildberries заметили, что сковородки все еще находятся в топе подарков к Восьмому марта: за последние две недели покупатели приобрели их в четыре раза больше, чем год назад. Не сильно отстают от них и фены, продажи которых выросли в 3,8 раза», — говорится в тексте сообщения компании.

Помимо сковородок и фенов, россияне чаще стали заказывать цветы, мягкие игрушки, шоколад, кремы и духи. Эти товарные позиции лидировали в рейтинге продаж на платформе Wildberries. Так, спрос на парфюмерию и косметику вырос в пять раз, на мягкие игрушки — в шесть раз. Самыми популярными мягкими игрушками стали плюшевые мишки и зайцы. Самым дорогим «мягким» подарком стал двухметровый медведь стоимостью 5,9 тысячи рублей.

Ранее аллергологи назвали самые опасные цветы для подарка на 8 Марта. В частности, аллергическая реакция может возникнуть на мимозу.