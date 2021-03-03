ВМФ РФ получит новую автоматизированную систему управления

Москва, 3 марта. Автоматизированная система управления, подключенная к сетям-координаторам, поступит на вооружение ВМФ РФ.

Согласно источникам «Известий» в Минобороны РФ, отечественная разработка позволит создавать сплошные зоны поражения площадью в тысячи километров. Предполагается, что первая партия новых систем в состоянии повышенной боеготовности поступит в войска в ближайшее время.

«Головки самонаведения ракет имеют ограничение по дальности и по углу, в котором они могут распознавать объект. Просто выстрелить в море в сторону цели — бессмысленная трата дорогостоящего оружия. Есть определенные требования по выдаче целеуказания для наведения боеприпасов на корабельные группы и отдельные корабли. Необходимо учитывать, что они не стоят на месте», — рассказывает военный эксперт Виктор Мураховский.

Новые системы управления позволят воздушным средствам не только передавать, но и получать координаты и параметры целей от кораблей, подлодок и наземных средств наблюдения. Также российский флот в ближайшее время пополнят гиперзвуковые ракетные комплексы «Кинжал» и «Циркон», которые смогут взаимодействовать с автоматизированными системами, сообщает телеканал «360».

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