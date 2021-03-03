Житель Ингушетии до смерти забил мачеху бейсбольной битой

Магас, 3 марта. Следственный комитет задержал 25-летнего мужчину, подозреваемого в жестоком убийстве мачехи бейсбольной битой, сообщает республиканское управление ведомства.

Инцидент произошел в сельском поселении Плиево Назрановского района республики. По версии следствия, молодой человек жестоко расправился с 46-летней женщиной на фоне внезапно возникшего бытового конфликта. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Убийство».

Новосибирские школьники ранее избили 12-летнего подростка металлической битой за отказ снять брекеты, сообщало Федеральное агентство новостей. Мальчик получил множественные травмы, в том числе перелом позвоночника в трех местах.