Опубликованы кадры с места смертельного ДТП с автобусами на Камчатке

Петропавловск-Камчатский, 3 марта. Видео с места столкновения двух автобусов на Камчатке появилось в распоряжении Федерального агентства новостей.

Один автобус следовал из Петропавловска-Камчатского в село Мильково, второй — из Усть-Камчатска в Петропавловск-Камчатский. Жертвами столкновения стали два человека, еще десять пострадали.

По предварительным данным, один из погибших — водитель, находившийся за рулем автобуса, а второй — пассажир из другого автобуса. Одна из пострадавших — беременная женщина. Ее доставили в больницу в тяжелом состоянии. У остальных были диагностированы травмы средней степени тяжести.