Корги на обед: британские СМИ рассказали о «секрете» Елизаветы II

Лондон, 3 марта. Принц Гарри с супругой Меган Маркл, недавно перебравшиеся в США, дали большое интервью самой популярной американской телеведущей Опре Уинфри, сообщает «ПолитПазл».

Британская пресса резко отреагировала на данное событие, сделав из него сенсацию. Интернет-портал The Daily Mash пошел еще дальше и представил свой вариант содержания беседы между членом королевской семьи и американской журналисткой, записанный до интервью с Уинфри.

По данным авторов статьи, Гарри мог поведать Опре немало интересной правды о своем отце. Ходят слухи о том, что Чарльз, несмотря на свой статус «Уэльский», не очень-то жалует свою страну.

The Daily Mash также предположили, что Гарри выдал и страшную тайну о своей бабушке. Авторы статьи считают, что принц рассказал о том, что Елизавета II разводит собак породы корги, потому что «употребляет их в пищу». Ходят слухи, что она вырастила особь размером с быка, которую впоследствии «подали на стол».

Другая тайна «королевского двора» связана с принцессой Анной. О ней говорят и вовсе какие-то фантастические вещи. Есть мнение, что работу за нее выполняют специальные клоны. Данная публикация, как стало понятно не сразу, представляет не официальную позицию The Daily Mash. Журнал написал ироническую статью, тем самым высмеяв шумиху, поднявшуюся из-за данного интервью.

Ранее ФАН сообщал о причине, по которой Гарри был вынужден покинуть королевскую семью.