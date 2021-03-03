Депутат призвал трактовать в пользу врача сомнения в его инфицированности COVID-19

Любые сомнения, которые могут возникнуть у комиссии по итогам расследования дела об инфицировании медработника COVID-19, должны трактоваться в его пользу. Об этом ФАН сказал член комитета Госдумы по охране здоровья, доктор медицинских наук Борис Менделевич.

«Документ имеет ряд преимуществ, — сказал депутат. — В частности, вводится механизм апелляции. В случае несогласия медработник может обжаловать решение врачебной комиссии. К тому же в состав комиссии войдет представитель профсоюзов, который теоретически должен отстаивать интересы коллег».

Менделевич отметил, что есть ряд вопросов, требующих более детального обсуждения. По словам законодателя, к нему в социальных сетях нередко обращаются медработники, у которых были симптомы новой коронавирусной инфекции без подтвержденного теста.

«Многие рассказывают, что медучреждения ставили им другой диагноз, так как лабораторного подтверждения COVID-19 не было, — рассказал Борис Менделевич. — Помимо этого, есть случаи, когда люди переносят заболевание бессимптомно, но при этом урон организму инфекцией все же наносится. Пока непонятно, как быть в таких ситуациях».

Также парламентарий напомнил, что сомнения, которые могут возникнуть у комиссии при подведении итогов расследования об инфицированности медработника, должны трактоваться в пользу последнего, и на местах важно об этом помнить.

«Медицинские работники в течение года боролись и продолжают бороться с инфекцией, с которой раньше не сталкивались. В этом плане они должны быть максимально защищены с точки зрения обеспечения как средствами индивидуальной защиты, так и финансовыми ресурсами», — подчеркнул депутат.

Добавим, что ранее правительство России утвердило временное положение о расследовании страховых случаев причинения вреда здоровью медработника из-за вызванных коронавирусом заболеваний или осложнений, повлекших временную нетрудоспособность, но не инвалидность. Соответствующее постановление вступило в силу 1 марта и распространяется на правоотношения, возникшие с начала 2021 года.