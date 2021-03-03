В Сети появилось видео внутреннего оборудования танков Т-72МС «Белый орел»

Белград, 3 марта. Российские танки Т-72МС приняли участие в съемках ролика Минобороны Сербии, в котором показали внутреннее оборудование боевой машины.

Министерство обороны Сербии сняло видеоролик, который призван мотивировать молодых людей поступать в военные училища. В ходе съемок была продемонстрирована мощная атака Т-72МС и его внутренние составляющие. Вся информация об обстановке на поле боя, состоянии узлов и агрегатов выводится на специальные мониторы. Благодаря введению тепловизионных каналов прицеливания и новых технологий экипаж танка может легко поразить противника даже ночью. А автомат сопровождения целей значительно упростил военнослужащим выполнение боевых задач.

Танки Т-72МС способны применять подкалиберные, кумулятивные и осколочно-фугасные боеприпасы, а также управляемое ракетное вооружение. Для «воздушной» борьбы у боевой машины есть башенная дистанционно-управляемая установка с 12,7-мм пулеметом. Танки этой серии являются самыми современными образцами тяжелой бронетехники в арсеналах балканского государства. Всего планируется поставить около 30 «Белых орлов».

Т-72МС уже служат в сухопутных войсках Никарагуа и Лаоса.

Ранее ФАН писал, что президент Сербии Вучич поблагодарил Россию за переданные Сербии танки Т-72МС. Боевые машины были поставлены в рамках военно-технического соглашения между странами. Отмечается, что РФ поставит Сербии еще 30 новых Т-72МС.