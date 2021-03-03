Мать погибшей на пожаре трехлетней девочки в Подольске отправили за решетку

Подольск, 3 марта. Правоохранители возбудили уголовное дело в отношении матери, по вине которой погибла в огне ее трехлетняя дочь. Как ранее писал ФАН, женщина оставила своего ребенка в съемной квартире без присмотра и ушла на работу.

Огонь разгорелся в одной из квартир по улице Свердлова 1 марта около 18:00. После тушения пожара в одной из комнат была обнаружена едва дышащая девочка. Ребенка незамедлительно отправили в медицинское учреждение, где он через непродолжительное время скончался в реанимации, не приходя в сознание.

В результате проведенной проверки правоохранители выяснили, что 35-летняя уроженка села Сушки Спасского района Рязанской области оставила девочку в квартире без присмотра. Сама женщина отправилась на работу на местное швейное производство. Чтобы ребенок не оставался голодным, она попросила своего любовника зайти вечером и покормить малышку.

Однако мужчина не успел. В жилище, где находилась девочка, вспыхнул диван: площадь пожара составила всего 3 кв. метра. Увы, этого хватило, чтобы ребенок надышался угарным газом, что и стало причиной смерти. По предварительной версии пожарных-дознавателей, все началось с неосторожного обращения с огнем — предположительно, девочка играла с зажигалкой.

Сначала по данному факту силовики назначили проведение проверки. По ее выводам было возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Причинение смерти по неосторожности». По подозрению в совершении преступления мама погибшей девочки была отправлена в изолятор временного содержания.

Если вина женщины будет доказана в суде, то ей грозит до двух лет лишения свободы.