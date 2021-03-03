Экс-защитник «Спартака» Митрески заявил об уважении македонцев к Путину

Москва, 3 марта. Бывший защитник футбольного клуба «Спартак» Игор Митрески рассказал, как в его родной Македонии относятся к президенту РФ Владимиру Путину.

Македонский защитник выступал за российский клуб с 2001 по 2004 годы. Спортсмен считает Россию великой державой и чувствует гордость каждый раз, когда видит российский флаг. Митрески отметил вклад главы страны Путина в развитие РФ.

«У нас в Македонии к нему относятся с очень большим уважением. Он принял страну почти в развалинах, и вот уже на протяжении 20 лет во всем идет подъем», — заявил экс-игрок «Спартака».

С таким президентом, как Путин, Россия с каждым годом становится только лучше, подчеркнул македонский футболист в беседе с корреспондентом Sport24. Митрески добавил, что в РФ, например, появилось много хороших стадионов.

Клуб «Спартак», за который когда-то выступал македонский защитник, недавно потерпел неудачу. Команда проиграла казанскому «Рубину» в матче 20-го тура Российской премьер-лиги.