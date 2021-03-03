Российские авиакомпании увеличат число полетов в Крым на фоне повышенного спроса

Симферополь, 3 марта. Частоту полетов в Крым планируют увеличить в ряде регионов на фоне повышенного спроса среди туристов. Количество рейсов в результате должно вырасти в два раза.

В курортный сезон авиакомпании начнут выполнять больше рейсов в связи с выросшим интересом со стороны россиян. Так, летом число перелетов из Волгограда, Ханты-Мансийска и Иваново увеличится в два раза. Осуществлять перевозки будут отечественные авиакомпании «Ямал», S7 и Nordwind Airlines, рассказал источник ФАН.

Из Волгограда на полуостров количество рейсов вырастет с двух до четырех в неделю. Авиакомпания Nordwind планирует возобновить с 25 апреля полеты в аэропорт Симферополя из столицы Волгоградской области. Их будут выполнять по средам и воскресеньям.

Туристы из Ханты-Мансийска тоже смогут этим летом летать в Симферополь чаще. Частота полетов по этому направлению увеличится с одного раза до двух в неделю.

Кроме того, в российских регионах уже начали продавать билеты на поезда на майские праздники в Крым. Маршруты до крупных городов полуострова доступны из Москвы, Санкт-Петербурга, Астрахани, Смоленска, Перми, Омска и Кисловодска.