Иосиф Пригожин отреагировал на критику Дробыша в адрес Баскова

Российский певец Николай Басков достаточно богат, чтобы тратить деньги на все, что считает нужным, включая многочисленную охрану. Таким мнением в беседе с ФАН поделился продюсер Иосиф Пригожин.

Пригожин прокомментировал недавнее заявление продюсера Виктора Дробыша. Композитор осудил Баскова за манеру демонстрировать свое богатство и нанимать дополнительную машину сопровождения с личной охраной.

«У каждого Абрама — своя программа. Я не буду давать оценку комментариям Дробыша. Однако могу сказать, что моя семья и я лично относимся с глубоким уважением и любовью к Николаю Баскову. Я никакой оценки давать не буду. У каждого свое мнение. Я отношусь к Коле с любовью, поэтому никакой критики от меня не будет», — сказал муж певицы Валерии.

Он добавил, что всенародно любимый исполнитель, как и любой артист, может распоряжаться гонорарами по своему усмотрению.

«Басков имеет право ездить с кем, когда и на чем хочет. Он слишком много работает, и у него очень много друзей. Его любят. У него достаточное количество корпоративов. Он может себе позволить тратить деньги на все, что посчитает нужным», — подчеркнул продюсер.

Пригожин напомнил о том, что обращение за услугами подобного рода специалистов не представляет собой нечто из ряда вон выходящее.

«Звездам, в принципе, нужны телохранители. По большому счету, во всем мире знаменитости пользуются услугами секьюрити. Я пользуюсь охраной, и Валерия тоже. Это необходимо в первую очередь для защиты от неадекватных людей», — подытожил собеседник.

Ранее Иосиф Пригожин поделился своими впечатлениями от участия в шоу «Маска».