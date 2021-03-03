Семеро студентов погибли из-за давки в Боливии. События дня. ФАН-ТВ

Байден отказался от республиканки в Белом доме Президент США отозвал кандидатуру Ниры Танден. Ранее Джо Байден сам же и выдвигал ее на пост главы административно-бюджетного управления Белого дома. Однако высокое назначение республиканки с индийскими корнями не одобрил американский Сенат. Причиной стали агрессивные твиты Танден пятилетней давности в стиле завсегдатая соцсетей Дональда Трампа. Время прошло, а Интернет запомнил и острые высказывания в адрес независимого политика Берни Сандерса, и резкое сравнение одного из действующих сенаторов с великим и ужасным Волан-де-Мортом. Танден построила блестящую карьеру экономиста и аналитика, работала в штабе Хиллари Клинтон, однако для Сената изначально была спорной кандидатурой.

Семь студентов погибли в университете Боливии Семь студентов университета Эль-Альто погибли, упав с балкона четвертого этажа. Еще четверо пострадавших находятся в реанимации. Несчастный случай произошел на факультете экономических, финансовых и административных наук. Молодые люди пришли на собрание, в ходе которого произошел конфликт. Потасовка обернулась чудовищной трагедией. Перила не выдержали напора толпы и обвалились, под натиском людской массы несколько универсантов рухнули вниз с 16-метровой высоты. Полиция устанавливает виновных в ЧП и выясняет, почему руководство университета допустило давку во время пандемии коронавируса.

МИД РФ осудил похищение школьниц в Нигерии Москва решительно осудила похищение более 300 школьниц в Нигерии. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел России. 26 февраля вооруженные преступники ворвались в здание школы-интерната для девочек на северо-западе африканской страны. В результате были похищены 317 школьниц. Кроме этого, ранения получили несколько нигерийских военнослужащих. Накануне благодаря поисковой операции сил правопорядка Нигерии пленницы были освобождены. Сейчас пострадавшие находятся в здании правительства штата Замфара, где проходят медосвидетельствование, после чего они будут переданы своим семьям. В декабре в этой же стране террористы запрещенной в России группировки «Боко Харам» взяли в заложники более 300 мальчиков. Вскоре подопечных школы-интерната удалось освободить из плена.