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«Альянс врачей» вслед за ФБК Навального могут признать иностранным агентом

«Альянс врачей» вслед за ФБК Навального признан иностранным агентом

ФАН выяснил связь между личным офтальмологом Алексея Навального и по совместительству лидером так называемого «Альянса врачей» Анастасией Васильевой с ФБК — признанным иноагентом «Фондом борьбы с коррупцией». Эта связь может стать основанием для включения псевдопрофсоюза в список организаций, признанных в РФ иностранными агентами.

Основанием для такого решения могут быть установленные факты, что «Альянс» занимается политической деятельностью с вовлечением в нее несовершеннолетних, получая при этом средства из-за рубежа.

Источник ФАН в правоохранительных органах добавил, что связь «Альянса врачей» с ФБК была не просто доказана Следственным комитетом и судом: они фактически сами в этом признались, когда потребовали через суд вернуть им документы.

Приводим выдержку из служебного решения по этому поводу.

«Из представленных материалов следует, что в рамках возбужденного уголовного дела на основании постановления уполномоченного должностного лица <…>, предусмотренном ст. 182 УПК РФ, был проведен обыск в помещениях НКО «Фонд борьбы с коррупцией», в ходе которого изъяты предметы и документы, которые постановлением руководителя следственной группы <…> признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела.

Поступившее <…> в СК РФ ходатайство представителя МПРЗ «Альянс врачей» о возврате изъятого в ходе обыска имущества рассмотрено <…> уполномоченным должностным лицом в соответствии с положениями ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан РФ», о чем заявителю дан ответ с приведением мотивов преждевременности решения вопроса о возврате изъятого имущества, о чем заявитель уведомлен».

Главе «Альянса врачей» Анастасии Васильевой предъявлено обвинение по делу о нарушении санитарно-эпидемиологических норм в ходе незаконного митинга в Москве 23 января

Это подтверждает, что документы «Альянса врачей» находились в офисе ФБК, то есть, по сути, вся документация велась одними и теми же лицами, получающими иностранное финансирование.

Ранее ФАН сообщил, что главе «Альянса врачей» Анастасии Васильевой предъявлено обвинение по делу о нарушении санитарно-эпидемиологических норм в ходе незаконного митинга в Москве 23 января. В акции, по данным московских властей, приняли участие около двух десятков человек с выявленным COVID-19, которые были обязаны соблюдать самоизоляцию. Свою вину Васильева не признала. 29 января Васильева и другие фигуранты этого дела были отправлены под домашний арест.

«Альянс врачей» известен провокационными визитами в лечебные учреждения с попытками дезорганизации их работы. По данным СМИ, Васильева также может быть замешана в крупном мошенничестве при закупке на собранные пожертвования средств индивидуальной защиты для врачей.

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