Надежду Ангарскую в шоу «Последний герой» на Занзибаре покусали голодные и злые крысы

Занзибар, 3 марта. Известная российская комедийная актриса и певица Надежда Ангарская пострадала на тропическом острове от крыс, но это не заставило ее сразу же покинуть Занзибар, сообщили ФАН в пресс-службе канала ТВ-3.

38-летняя уроженка Мирного сейчас участвует в популярном реалити-шоу этого канала «Последний герой. Чемпионы против новичков», и инцидент случился во время съемок. Голодные и злые грызуны проникли в лагерь «чемпионов» ночью в поисках еды и, не найдя ее, проявили агрессию — больно укусили за пальцы рук мирно спавших Ангарскую и Дмитрия Петайкина.

Из-за угрозы заражения бешенством победительницу предыдущего сезона («Последний герой. Зрители против звезд») отвезли в ближайшую больницу, где доктор сделал ей необходимый укол и назначил дополнительные инъекции.

После этого Ангарская сразу же вернулась обратно в дело — на ее дальнейшем участии в шоу неприятное событие никак не отразилось.

«Мне сказали, что я очень сильная, и меня похвалили, — призналась она на выходе из клиники, не забыв при этом по пути взглянуть на свое отражение в стекле (недоступная роскошь для других участников «Последнего героя»!). — Ну, на крысу я еще не похожа!»

К настоящему моменту Надежда уже благополучно вернулась на родину. А вот борец Петайкин от прививки отказался — он сослался на непредсказуемость инкубационного периода.

Подробности этого инцидента, а также другие интересные события на острове телезрители смогут увидеть в ближайшую субботу, 6 марта, в вечернем эфире телеканала ТВ-3.

Ранее стало известно, что Занзибар покинул актер Денис Шведов — «усохшим и перезагрузившимся».