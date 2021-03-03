Эксперт рассказал, как Россия может ответить на политику закрытости Украины

Украине никто не мешает защищать и продвигать русский язык, но для начала нужно отменить все дискриминационные законы. Об этом в комментарии ФАН заявил политический аналитик Фонда развития институтов гражданского общества «Народная дипломатия» Евгений Валяев.

Претензия на русский язык

Глава МВД Украины Арсен Аваков заявил о необходимости организовать вещание украинских телеканалов на русском языке по всему миру, потому что русская языковая культура, по его мнению, в значительной мере принадлежит и украинцам.

«Я бы инициировал, чтобы наши телеканалы [вещали] по всему миру, в том числе русскоязычные… Русский язык, или, как я его называю, слобожанский язык в нашем случае, не принадлежит [одной только] России. На Украине государственный язык — украинский… Но русский язык и русская языковая культура в значительной мере принадлежат и украинцам. Почему я должен ее отдавать?» — сказал он.

По мнению министра, украинские русскоязычные телеканалы с удовольствием смотрели бы за рубежом.

Лицемерие Авакова

Как отметил Евгений Валяев, было бы здорово, если бы украинская элита и правда считала русский язык частью своей культуры, перестала бы от него отказываться из-за политических и идеологических разногласий с Москвой и сделала бы его государственным. Но когда Арсен Аваков говорит о необходимости продвижения русского языка как части украинской культуры, то в этих словах слишком много лицемерия. Украине никто не мешает защищать и продвигать русский язык, но для начала нужно отменить все дискриминационные законы.

«Пока мы наблюдаем обратную историю — продолжается атака на русскоязычное население Украины. Очередная дискриминационная норма начала действовать в 2021 году, она еще больше ограничила использование русского языка в стране уже на бытовом уровне. Президент Украины Владимир Зеленский совершил ошибку, что не отменил языковой дискриминационный закон, принятый еще при Петре Порошенко», — пояснил эксперт.

По его мнению, насильственная украинизация не приведет к национальному единству, о которой так мечтает украинская элита. Вопрос языка раскалывает украинское общество, русский язык превращают в язык врагов и граждан второго сорта. Европейским инстанциям и международным правозащитным организациям стоит обращать больше внимания на этот вопрос, нужно оказывать давление на украинские власти по языковому вопросу — языковая дискриминация недопустима, с помощью языка людей делят на своих и чужих.

«Украинские элиты видят в русском языке проявление российской «мягкой силы». Поэтому под запрет попадают любые художественные и музыкальные произведения на русском языке. Чем больше подобного давления происходит, тем больше русскому языку будут создавать статус «протестного языка». Этот курс совсем не тот, который бы устроил нынешний Киев. Понимая это, Арсен Аваков и выступил с предложением, что русский язык нужно сделать собственным инструментом «мягкой силы» и тем самым воздействовать на россиян, но это звучит утопически. Запретом русскоязычных каналов украинские власти расписались в том, что не могут открыто противостоять популярности русского языка и влиянию русской поп-культуры на украинских граждан», — добавил Евгений Валяев.

Больше гуманитарных программ

Слова Киева о том, что использование русского языка подрывает украинскую государственность, вызывают все меньше доверия среди украинских граждан — особенно на юго-востоке страны, добавил аналитик. Минимум 35% украинских граждан считают русский язык своим родным, использует в быту его еще больше людей. С 1 сентября 2020 года на Украине законом «О полном общем среднем образовании» ликвидировали все русскоязычные школы, с 16 января 2021 года бизнес обязали обслуживать потребителей и предоставлять информацию исключительно на украинском языке. Многие нормы этих дискриминационных законов просто не будут воплощены в жизнь — люди будут их игнорировать, эти законы станут ситуативными, а администрировать их очень сложно.

«Авторитетная Венецианская комиссия при Совете Европы еще в 2019 году предписывала Украине пересмотреть свою национальную и языковую политику, чтобы избежать межэтнической напряженности. Пока не видно политического и идеологического субъекта, который был бы способен остановить насильственную дерусификацию русскоязычных граждан Украины. Пока на русский язык оказывают такое давление, он будет все больше и больше становиться важным политическим фактором. Рано или поздно этим должны будут воспользоваться политики, которые увидят в этом электоральные перспективы. Вместе с этим требованием должны идти и другие — например, о федерализации Украины. Ведь только в условиях децентрализации люди в русскоязычных регионах Украины смогут выстраивать свою собственную языковую политику», — рассказал собеседник ФАН.

По его словам, рейтинг Владимира Зеленского в районе 25% пока является рабочим, но языковой вопрос вряд ли добавит ему баллов, так как от него отвернутся на юго-востоке страны, а на западе он не является лидером общественного мнения. Баланс, который пытался соблюдать президент во время избирательной кампании, нарушен. Это может плохо сказаться на его политических перспективах. Сколько бы Зеленский ни заигрывал с русскоязычным населением, дискриминационные законы говорят лучше слов.