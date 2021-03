Разведка США показала фото новой постройки на секретном ядерном полигоне КНДР

Вашингтон, 3 марта. США заявили, что заполучили снимки ядерного полигона КНДР, на котором, по их мнению, ведутся секретные работы. Он расположен в Йондоктоне в окрестностях города Кусон.

Телеканал CNN сообщил, что американской разведке удалось получить фотографии со спутника. В ходе анализа полученных снимков эксперты Миддлберийского института увидели новую постройку, которая, по их мнению, скрывает входы в подземные туннели, ведущие к хранилищам ядерного оружия, передает телеканал «360».

So, @DaveSchmerler and I were creeping on North Korea's nuclear weapons site at Yongdoktong, when we found the oddest thing in some recent images taken by @maxar. https://t.co/N9Qmenuan4