Разведка США показала фото новой постройки на секретном ядерном полигоне КНДР

Вашингтон, 3 марта. США заявили, что заполучили снимки ядерного полигона КНДР, на котором, по их мнению, ведутся секретные работы. Он расположен в Йондоктоне в окрестностях города Кусон.

Телеканал CNN сообщил, что американской разведке удалось получить фотографии со спутника. В ходе анализа полученных снимков эксперты Миддлберийского института увидели новую постройку, которая, по их мнению, скрывает входы в подземные туннели, ведущие к хранилищам ядерного оружия, передает телеканал «360».

«Изображения указывают на пару входов в туннель в декабре 2019 года и новую похожую на здание структуру, которую видно в феврале 2021 года», — говорится в сообщении.

So, @DaveSchmerler and I were creeping on North Korea's nuclear weapons site at Yongdoktong, when we found the oddest thing in some recent images taken by @maxar. https://t.co/N9Qmenuan4 — Dr. Jeffrey Lewis (@ArmsControlWonk) March 2, 2021

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Белый дом намерен выработать новую стратегию в отношении КНДР и проводить курс на сдерживание Пхеньяна.

Ранее председатель Государственного совета КНДР и генсек ЦК Трудовой партии Кореи Ким Чен Ын сместил с постов командующих ВМС и ВВС Северной Кореи в рамках «смены поколений» в ВС.