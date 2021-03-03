Владимир Пресняков рассказал о недомогании у четырехмесячного сына

Москва, 3 марта. Певец и композитор Владимир Пресняков пожаловался на проблемы со здоровьем маленького сына Ивана, которого родила жена музыканта, исполнительница Наталья Подольская.

Третий сын Преснякова появился на свет в конце октября 2020 года. Недавно у четырехмесячного малыша возникло недомогание после вакцинации.

«Позавчера ему сделали прививку, и вчера у него поднялась температура — 37,8», — рассказал музыкант на шоу Ивана Урганта.

Из-за недомогания младший сын певца не мог нормально спать и много плакал. Пресняков разделил тяготы забот о мальчике с женой.

У Владимира Преснякова и Натальи Подольской есть еще один сын — Артемий, которому в этом году исполнится шесть лет. По словам композитора, его супруга делает все, чтобы старший ребенок не чувствовал себя недолюбленным из-за появления в семье малыша. Свою жену музыкант считает настоящей героиней. Певец добавил, что благодаря рождению Ивана год пандемии стал для их пары очень счастливым.

Старший брат маленького Ивана тоже регулярно радует родителей. Например, Артемий растрогал Преснякова, подарив отцу самодельную открытку к 23 Февраля.