Звезда сериала «Сваты» Иван Марченко умер в Киеве

Киев, 3 марта. Украинский актер Иван Марченко, известный по работе в сериале «Сваты», умер на 44-м году жизни. Информацию об этом сообщили в пресс-службе студии дубляжа LeDoyen Studio.

Причиной смерти артиста стала тяжелая болезнь, сообщили на странице студии в Facebook. Студия начала сбор денежных средств для организации церемонии прощания с артистом.

«После длительной отчаянной борьбы со страшной болезнью нас покинул талантливый актер, режиссер и прекрасный человек Иван Марченко. Светлая память. Нам тебя будет очень не хватать», — сообщается в соцсети.

По информации в СМИ, последние годы Марченко боролся с раком кости. Актер перенес несколько курсов лечения и операций.

Коллега Марченко по сериалу «Сваты» Татьяна Васильева недавно оказалась в бедственном положении. Из-за пандемии коронавируса артистка осталась практически без средств к существованию и ищет срочно работу.