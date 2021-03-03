Предательство актера Яна Арлазорова подкосило здоровье его жены Елы Санько

Москва, 3 марта. Популярная актриса Ела Санько не смогла простить мужа Яна Арлазорова, который изменял ей. На фоне стресса у звезды кино начались проблемы со здоровьем.

Брак Елы и Яна был недолгим, но вылился в войну. Их вражда длилась до самой смерти артиста, который скончался в 2009 году.

Говорят, что у знаменитой актрисы была обида на мужа, гулявшего налево. В то время Ела была намного популярнее своего возлюбленного, а он не смог спокойно воспринимать ее успех.

«Я в институте полюбил. А меня, видимо, нет. И такая история, что я все остальные курсы — второй, третий — занимался любовью, семьей. Я любил, очень любил! И ребенок появился, и вроде как-то семья… А потом… В общем, больше мне нечего сказать про свой брак. Для многих членов моей семьи моя история любви прошла трагично», — говорил Ян Майорович.

Разрыв отношений тяжело дался и самой звезде советского кино. Знаменитость даже уехала с дочерью во Львов, где жила в театральной гримерке. От переживаний у актрисы выпали волосы — в жизни ей приходилось ходить в платке, а на сцене выступать в париках.

«Я стала разбираться в своих ошибках, осознавать, что вместе находиться невозможно. Значит, надо расстаться, и, может, он встретит кого-то еще. А у Яна была одна установка: я встретил крокодила, которого полюбил, и этот крокодил испортил мне жизнь. Теперь я никого любить не могу, и вот какой я несчастный», — указала Ела Ивановна.

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