Рухнувшие перила и семь жертв: подробности трагедии в университете Боливии

Богота, 3 марта. Появились подробности ужасной трагедии в университете Эль-Альто. Семеро студентов боливийского университета погибли в результате давки и обрушения перил.

Студенты учебного заведения протестовали против платы за обучение на четвертом этаже здания университета. Когда внушительная группа молодых людей попыталась войти в помещение, где проходило студенческое собрание, ограждение не выдержало натиска толпы и рухнуло. Итогом несчастного случая стали семь жертв и еще четверо пострадавших. О трагедии в храме науки сообщает Daily Star.

В Сети были опубликованы поистине шокирующие кадры, на которых видно, как красные металлические перила обрушаются и студенты падают с приличной высоты. На место происшествия немедленно прибыли сотрудники всех экстренных служб, включая полицию. Командир подразделения в Эль-Альто, полковник Хименес подтвердил гибель семерых молодых боливийцев по причине технологической катастрофы. Тогда же поступила предварительная информация о том, что всего упали 11 учащихся.

В пабликах местных социальных сетей распространилось видео, на котором были запечатлены первые моменты боливийской трагедии. В частности, на кадрах видно, как группа студентов движется вокруг красного ограждения, пытаясь занять наиболее удобное место, чтобы поучаствовать в собрании. До того, как перила в конце концов не выдержат нагрузки и поддадутся тяжести огромной толпы, остаются считанные секунды.

Администрация боливийского государственного университета объявила семидневный траур в связи со случившимся трагическим событием. Сотрудники учебного заведения заявили, что из-за продолжающейся пандемии коронавируса студенческие собрания были приостановлены. Поэтому спикеры затруднились ответить, почему внутрь здания было допущено настолько критическое количество людей.

Какое-то время спустя в СМИ появилась информация, что администрация университета оплатит расходы на похороны семерых студентов. Представители вуза подтвердили просочившиеся в медиасферу данные. Полиция приступила к расследованию инцидента, чтобы выяснить причину несчастного случая.

«Наши глубочайшие соболезнования жителям Эль-Альто и семьям погибших. Мы ожидаем скорейшего выяснения фактов», — обратился президент Боливии Луис Арсе к гражданам.

По поручению главы государства к расследованию трагедии подключился министр внутренних дел Боливии Эдуардо дель Кастильо. Он поручил шефу полиции Джонни Агилере лично посетить Эль-Альто, чтобы сделать полный отчет о том, что произошло.