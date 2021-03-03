Российский офицер: солдаты ВСУ могут побывать в Крыму только в качестве военнопленных

Солдаты Вооруженных сил Украины могут пройти по улицам Крыма и Севастополя только в качестве военнопленных. Об этом в интервью ФАН рассказал известный российский военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

Активистка Майдана и бывший депутат Верховной рады Татьяна Черновол публично призвала жителей Украины готовиться к «походу на Крым». По ее словам, Вооруженные силы Украины могут начать военную операцию в ближайшее время. Она считает, что Киеву нужно дождаться «потрясений в России».

«Мы должны быть постоянно готовы к проведению, буквально завтра, военной операции по «возвращению» Крыма. Но к этому нужно быть готовыми, а мы не готовимся», — заявила Черновол.

В свою очередь военный эксперт Василий Дандыкин в интервью корреспонденту федерального агентства новостей прокомментировал заявление Татьяны Черновол. Он связал слова активистки Майдана с наступлением весны. По словам капитана первого ранга запаса, у киевских силовиков нет ни единой возможности в Крыму, поскольку на территории полуострова находится крупная военная российская группировка, готовая отразить любую агрессию не только со стороны Украины, но и НАТО.

«Это заявление бывшего депутата Верховной рады и ярой сторонницы Майдана можно объяснить только тем, что наступила весна. Как известно, с наступлением весны определенное количество людей испытывает прилив энтузиазма. Я думаю, что к такого рода словам необходимо относиться с пониманием того, что человек находится в болезненном состоянии. Современным Вооруженным силам Украины не по силам провести военную операцию против Крыма, учитывая составляющую группировки российских войск на территории полуострова», — сказал собеседник ФАН.

Также военный эксперт добавил, что со стороны украинских офицеров уже звучали агрессивные заявления по поводу Крыма. Василий Дандыкин уверяет, что солдаты Вооруженных сил Украины могут пройти по улицам Крыма и Севастополя, но только в качестве военнопленных.

«Не думаю, что украинские военные одобряют слова Татьяны Черновол. Хотя ранее мы уже слышали, что главком ВМС Украины Алексей Неижпапа обещал пройти с украинским флагом по улицам Севастополя. Попытки Киева «захватить» Крым закончатся для Украины очень печально. Солдаты Вооруженных сил Украины могут пройти по улицам Крыма и Севастополя только в качестве военнопленных, как ранее это уже произошло в Донецке. На Украине есть куча проблем, которые необходимо немедленно решать: пандемия, рухнувшая экономика и так далее. Все это требует неотложных мер. Но киевские политики продолжают делать заявление в стиле Мюнхгаузена», — резюмировал Василий Дандыкин.

Заметим, президент России Владимир Путин, а также глава МИД РФ Сергей Лавров и другие представители высшего руководства страны неоднократно заявляли, что вопрос Крыма окончательно закрыт и никаких обсуждений по этому поводу Москва ни с кем вести не будет.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о том, что глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель оценил призыв бывшего украинского депутата Татьяны Черновол о подготовке к «захвату» Крыма. Он назвал данное заявление «сплошным безумием».