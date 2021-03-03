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Экономика

Стоимость вывоза мусора не вырастет для россиян выше инфляции

Стоимость вывоза мусора не вырастет для россиян выше инфляции

Москва, 3 марта. Гендиректор «Российского экологического оператора» Денис Буцаев рассказал журналистам о ситуации с тарифами на вывоз мусорных отходов.

В конце 2019 года доля неплатежей за вывоз мусора со стороны населения составляла от 20 до 35%, а у юрлиц — от 65 до 70%. В 2020 году платежная дисциплина значительно улучшилась: население оплатило 81,6% счетов, а юридические лица — 82,4%, поделился Буцаев с корреспондентом РБК.

Он также прокомментировал, по просьбе журналистов, возможность существенного увеличения «мусорных» тарифов для жителей Российской Федерации.

«У нас есть предельный рост тарифа, который привязан к инфляции. Считаю, что для более существенного роста тарифов нет оснований», — заявил глава организации.

У большинства региональных операторов тариф сегодня именно такой, какой им необходим, чтобы обеспечивать функционирование отрасли, считает Буцаев. Ранее он представил Совету Федерации новую экологическую концепцию, выразив надежду на поддержку законодательных инициатив.

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