Фестиваль «Кинотавр» пройдет с 18 по 25 сентября в офлайн-формате

Москва, 3 марта. Кинофестиваль «Кинотавр» состоится в сентябре в Сочи. Смотр кинолент пройдет в офлайн-формате.

Традиционно кинофестиваль проходит в июне, но в этом году зрители увидят картины «Кинотавра» с 18 по 25 сентября.

«Основной площадкой показов, как и в предыдущие годы, станет Зимний театр», — говорится в сообщении кинофестиваля.

Организаторы отметили, что из-за пандемии коронавируса они вынуждены менять традиционный фестивальный график и сам формат смотра. Чтобы смотреть картины очно, а не онлайн, представители фестиваля решили сдвинуть сроки проведения.

«Кинотавр» проходит в Сочи ежегодно, начиная с 1991 года. Картины смотрят в июне, но в прошлом году из-за пандемии фестиваль перенесли на осень.