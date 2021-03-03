Перемирие с Пакистаном и хакерские атаки из КНР — события в Индии с 24 февраля по 3 марта

ВВС Индии примут участие в военных учениях в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), индийское правительство выступило против легализации однополых браков, китайские хакеры атакуют индийские правительственные учреждения и сети электроснабжения. Об этих и других событиях прошедшей недели рассказывает автор Telegram-канала «Индия Сегодня».

Прекращение огня между Индией и Пакистаном

Индия и Пакистан договорились о «строгом соблюдении» режима прекращения огня вдоль линии фактического контроля и в других пограничных секторах.

Стремление Исламабада установить мир вдоль линии контроля набрало силу после того, как индийский советник по национальной безопасности Аджит Доваль встретился со своим пакистанским коллегой Моидом Юсуфом. Закулисная дипломатия сыграла значительную роль в принятии совместного заявления Индии и Пакистана.

India and Pakistan announce ceasefire in Kashmir https://t.co/Y7gP7audhj — Khaled Beydoun (@KhaledBeydoun) February 25, 2021

Это не первый случай, когда Индия и Пакистан соглашаются остановить военные действия. Первоначальное соглашение о прекращении огня было достигнуто в ноябре 2003 года. Между 2003 и 2006 годами солдаты Индии и Пакистана не выпустили по позициям противника ни одной пули.

С 2006 года нарушения режима прекращения огня происходили все чаще — в общей сложности с того момента было зафиксировано более 14 000 нарушений.

Пока сложно сказать, как долго продержится новое перемирие. Летние месяцы наиболее благоприятны для перехода через горы, чем регулярно пользуются террористы, проникающие через границу.

Нью-Дели против однополых браков

Центральное правительство Индии выступило против призывов официально признать однополые браки в стране. В своем заявлении, поданном в Верховный суд, власти заявили, что существует «более широкая законодательная база», которая признает брак только между мужчиной и женщиной.

«Стороны, вступающие в брак, создают институт, имеющий свое собственное общественное значение. Это социальный институт, из которого вытекает ряд прав и обязанностей. Обращение за декларацией для регистрации брака имеет больше последствий, чем простое юридическое решение», — говорится в документе.

Заявление было сделано после того, как еще четыре представителя ЛГБТ-сообщества призвали Верховный суд Дели разрешить браки между любыми двумя лицами независимо от их пола. Петиция стала дополнением к трем уже направленным в суд ходатайствам о признании однополых браков.

Атаки китайских хакеров

Компьютерные сети по меньшей мере 12 индийских государственных организаций, в первую очередь энергокомпаний, стали мишенью китайских хакеров за период с середины 2020 года.

Хакеры пытались внедрить вредоносное ПО, чтобы спровоцировать массовые сбои электричества.

Chinese hackers target Serum Institute of India, Bharat Biotech » Sirf News https://t.co/V85EYgy69j — Prafulla C Tiwari (@PrafullaCTiwari) March 3, 2021

Cреди организаций, подвергшихся нападению, оказались крупнейший энергетический конгломерат Индии NTPC Limited, пять основных региональных центров распределения нагрузки и два порта.

Бангладеш и Индия не могут решить судьбу беженцев-рохинджа

Более 80 беженцев-рохинджа, покинувших Бангладеш в прошлом месяце, застряли в Андаманском море. Индия кормит их и оказывает медицинскую помощь, пока Бангладеш отказывается принимать обратно.

After fleeing genocide in Myanmar, dozens of Rohingya refugees are adrift in the Andaman Sea. They've been adrift for weeks + some have already died from dehydration. Urgent action is needed to bring them ashore. Support @UNHCRAsia's vital work: https://t.co/356GAaYHj3 #Rohingya https://t.co/S4h6qmsGUQ pic.twitter.com/7eCePAwdPV — sami khan (@samikhanfilm) February 25, 2021

На борту лодки, которая сломалась в Андаманском море, находилось 90 беженцев, 13 из которых — дети. По меньшей мере восемь человек погибли, прежде чем индийская береговая охрана обнаружила судно.

Несмотря на то, что Нью-Дели предоставляет мигрантам помощь, индийские власти не разрешают им сойти на берег. В Бангладеш этих людей также не ждут: министр иностранных дел страны Абдул Момен заявил, что Дакка «не обязана» принимать беженцев-рохинджа обратно.

Учения «Флаг Пустыни»

Шесть истребителей Су-30-МКИ ВВС Индии примут участие в многонациональных учениях «Флаг пустыни» в ОАЭ. Маневры будут проводиться в течение трех недель. Помимо Индии, в них примут участие десять стран, в том числе США, Франция и Саудовская Аравия.

#InPics | Six India Air Force (IAF) Su-30-MKI fighters will take off for the United Arab Emirates to participate in the multinational exercise 'Desert Flag'https://t.co/afOhhiTeRz — WION (@WIONews) March 3, 2021

Индия запустила в космос бразильский спутник

Индия успешно запустила спутник «Амазония-1» 28 февраля. Запуск аппарата Индийской организацией космических исследований состоялся через несколько недель после того, как Дели разрешил экспорт в Бразилию вакцины против COVID-19.