Захарченко лишился статуса «склонный к побегу»

Москва, 3 марта. Лефортовский суд Москвы снял с экс-полковника МВД Дмитрия Захарченко статус «склонный к побегу».

Ранее Захарченко подал в суд иск, где оспорил постановку на учет за склонность к побегу.

«Суд отменил решение о постановке его на учет и снял статус «склонный к побегу», — сообщил адвокат Александр Горбатенко.

Захарченко признали склонным к побегу и нападениям на охрану после того, как сотрудник ФСИН Александр Розов подал рапорт, что слышал «отдельные фразы» осужденного на эту тему. Захарченко утверждает, что такого не было.

В начале февраля Захарченко госпитализировали в одну из больниц на севере Москвы из-за системных заболеваний отдельных органов. Экс-полковник отбывает наказание по делу о взятке, суд приговорил его к 12 с половиной годам колонии.