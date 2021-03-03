Профсоюз медработников личного окулиста Навального могут признать иноагентом в РФ

Москва, 3 марта. Организации личного окулиста Алексея Навального Анастасии Васильевой могут присвоить статус иноагента на территории РФ.

Министерство юстиции РФ может в ближайшее время признать псевдопрофсоюз медицинских работников Васильевой иностранным агентом. Об этом сообщил источник Федерального агентства новостей.

В ходе проверки организации выявлен ряд нарушений, которые указывают на необходимость признания профсоюза иноагентом в соответствии с российским законодательством. В частности, речь идет о ведении политической деятельности, к которой привлекаются и несовершеннолетние граждане.

Личному офтальмологу Навального уже ранее предъявляли обвинения по делу о нарушении санитарно-эпидемиологических норм. При этом Васильева своей вины по этому делу не признала.