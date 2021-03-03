Дава объяснил, почему отказался от съемок с бывшим мужем Бузовой

Москва, 3 марта. Бывший возлюбленный певицы и ведущей Ольги Бузовой, рэпер Дава признался, что ему предлагали сняться в одном проекте с экс-супругом исполнительницы, футболистом Дмитрием Тарасовым.

Дава, настоящее имя которого Давид Манукян, решил пообщаться с поклонниками в Instagram Stories. Кто-то из подписчиков предложил рэперу снять что-нибудь вместе с Тарасовым, однако музыкант категорически отказался.

«Скажу честно, мне предлагали сняться в большом проекте. Не знаю, говорили ли об этом ему, но я, естественно, отказался. Я не такой человек», — заявил Дава.

По мнению рэпера, не стоит лезть в личную жизнь человека, с которым ты расстался. Такие поступки Манукян считает крайне низкими. Дава даже призвал фанатов отписаться от него, если он сделает нечто подобное.

«Если бы я так сделал, то я опустился бы, наверное... Вот дно днищенское», — пояснил рэпер.

Ольга Бузова и Дмитрий Тарасов были женаты более четырех лет и развелись в конце 2016 года. Певица очень тяжело переживала расставание со спортсменом и долго не могла сойтись с новым избранником.

О романе исполнительницы с Давой стало известно в 2019 году. К браку эти отношения так и не привели — в конце января 2021 года после своего дня рождения Бузова объявила о расставании с бойфрендом, сообщает RT. После разрыва с возлюбленной рэпер перенес операцию.