В Севастополе отмечают 100-летие морской авиации Черноморского флота

Севастополь, 3 марта. Торжественные мероприятия по случаю 100-летия создания морской авиации Черноморского флота прошли в Севастополе.

Празднование началось у мемориала Мужеству и героизму авиаторов-черноморцев, что находится на проспекте Генерала Острякова, командовавшего ВВС Черноморского флота в период с 1941 по 1942 годы. В честь 100-летнего юбилея создания авиации ЧФ прошел митинг, в котором принял участие лично командующий Черноморским флотом вице-адмирал Игорь Осипов. Также присутствовали члены Военного совета и ветераны авиации.

К «Стене Памяти» торжественно возложили цветы и венки.

За последние семь лет общий налет летчиков морской авиации увеличился в три раза. Боевое применение авиации увеличилось более чем в шесть раз. Точность попадания управляемыми авиационными ракетами по морским целям составляет на сегодняшний день 100%.

Ранее Федеральное агентство новостей опубликовало уникальные кадры учений летчиков морской авиации.