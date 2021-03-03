Bloomberg назвал основной драйвер восстановления мировой экономики

Вашингтон, 3 марта. Экономисты Bloomberg рассказали, что может повлиять на восстановление мировой экономики после шоков коронавирусной пандемии.

Потребители в крупнейших мировых экономиках накопили около 2,9 триллиона долларов. Дополнительные сбережения были созданы во время коронавирусных ограничений. Это огромный денежный запас, пишет агентство, который создает потенциал для мощного восстановления экономики после пандемии.

«Массивные денежные сбережения <...> являются одной из причин, дающей нам уверенность, что спрос должен резко восстановиться», — сообщают эксперты.

Оптимисты ожидают результатов от шоппинга: люди должны вернуться к своим привычным тратам. Менее уверенные экономисты задаются вопросом, будут ли люди этими деньгами покрывать долги или накапливать их и дальше, до полного окончания кризиса.

Опрошенные Bloomberg специалисты выразили уверенность, что восстановление американского рынка труда неизбежно столкнется с трудностями. ВВП США по итогам года может вырасти на 7,4%, однако это не поможет победить безработицу.