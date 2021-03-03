Известный спортивный телекомментатор Юрий Розанов скончался

Москва, 3 марта. Спортивный комментатор Юрий Розанов скончался на 60-м году жизни, сообщил его коллега Михаил Моссаковский в Twitter. Информации о причинах смерти не поступало.

Еще в 2020 году Розанов давал интервью, в котором рассказал о борьбе с онкологическим заболеванием. Врачи поставили неутешительный диагноз в январе 2019 года.

Художественный руководитель драматического театра в Калининграде Николай Петеров умер на 76-м году жизни, сообщало Федеральное агентство новостей. Прощание с деятелем культуры запланировано на 4 марта в здании драмтеатра. Причина смерти также пока неизвестна.