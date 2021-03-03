Ученые из Великобритании вырастили «мини-орган» для восстановления печени

Кембридж, 3 марта. Ученые Кембриджского университета разработали новый подход в трансплантации выращенных в лаборатории клеток. Пересадка «мини-органа» позволит вылечить печень.

Британские исследователи впервые использовали методику выращивания органоидов желчных протоков на человеческом органе — печени. Об этом сообщается в научной публикации журнала Science.

Разработка ученых открывает новые горизонты в развитии клеточной терапии. Считается, что с помощью «мини-органов», выращиваемых в лабораторных условиях, можно восстанавливать как печень пациента, так и поврежденную донорскую печень. В частности, ученые сумели вылечить поврежденные желчные протоки, выводящие отходы из печени. Подобные нарушения составляют 70% случаев, при которых требуется трансплантация печени у детей. Не исключается, что искусственные органоиды помогут решить проблему донорства в Великобритании, где наблюдается острая нехватка доноров печени. В среднем время ожидания трансплантации составляет 135 дней для взрослых и 73 дня — для детей.

Ранее ФАН сообщал о признаках развития цирроза печени. В частности, на развитие заболевания могут указывать диарея и потеря аппетита.