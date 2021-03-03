«Переживаю!»: Скопинский маньяк дал первое интервью после освобождения

Рязань, 3 марта. Осужденный за похищение и изнасилование двух девочек Виктор Мохов, более известный как Скопинский маньяк, вышел на свободу и дал первое интервью.

На видео, опубликованном в Сети, известный на всю страну насильник не скрывает эмоций. Объясняя журналистам свою реакцию на происходящее, он заявил, что очень переживает, поскольку выходит на волю. Кроме того, Скопинский маньяк заявил, что полностью осознал вину, однако не смог ответить на вопросы о том, почему он решился на такое жестокое преступление.

После почти 17 лет заключения житель Рязанской области покинул тюрьму и отправился домой. Его приговорили к сроку за пленение двух девушек 14 и 17 лет. С 2000 по 2004 год он удерживал своих жертв в подвале, насиловал и избивал. Одна из них трижды рожала от него детей.

Над Скопинским маньяком будет установлен надзор на протяжении шести лет, пишет «Газета.Ru». Он не только не сможет покидать пределы района без разрешения правоохранителей, но и не сможет выходить из дома в вечернее время, а также посещать любые массовые мероприятия.