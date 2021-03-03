Барановская рассказала о тайных желаниях своих детей

Москва, 3 марта. Телеведущая Юлия Барановская еще ни разу не была замужем. Но за плечами у нее серьезные отношения с бывшим футболистом сборной России Андреем Аршавиным.

Звезда ТВ после расставания с Аршавиным сосредоточилась на карьере — она стала ведущей множества программ. О романтических отношениях Барановской с известными мужчинами ходили только слухи. Никаких подтверждений на этот счет не было.

Дети Аршавина и Барановской мечтают, чтобы мама надела свадебное платье и обрела женское счастье. По словам ведущей, наследники постоянно ее сватают.

«Это всегда происходит забавно и трогательно: «Мам, ну что, он тебе совсем не нравится?». Или: «Мам, ты на отдых платьев набрала — значит, надо одеться к ужину. А то ты опять в джинсах и майке пойдешь!» Я знаю, что Яна постоянно загадывает желание, чтобы мама всегда была счастлива и вышла замуж», — поделилась знаменитость тайными желаниями детей в беседе с изданием «Телепрограмма».

Юлия говорила, что расставание с Аршавиным далось ей тяжело. Знаменитость боялась, что станет алкоголичкой. Отпустить бывшего возлюбленного она смогла, только когда Андрей женился.