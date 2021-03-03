Эксперт Межевич заподозрил Тихановскую в использовании суфлера при общении с прессой

Использование телесуфлера на публичных мероприятиях всегда выдает политика с головой — это видно по его скованности и «заторможенности». Об этом в интервью для ФАН заявил руководитель Центра белорусских исследований Института Европы РАН Николай Межевич.

Охранники белорусской оппозиционерки Светланы Тихановской помешали работе корреспондента РИА «Новости», который хотел задать ей вопрос в то время, когда она выходила из номера своего отеля в Хельсинки. Российскому журналисту доходчиво дали понять: со «спонтанными вопросами» его к экс-кандидату в президенты РБ никто не пустит, все общение с прессой должно быть подготовлено заранее. В столицу Финляндии Тихановская прибыла с «официальным визитом»: она уже встретилась с президентом страны Саули Ниинисте, и теперь впереди ее ожидает общение с премьер-министром Санной Марин, а также главой МИД Пеккой Хаависто.

«Представим такую ситуацию: мы не окончили химфак, — сказал Межевич. — И чтобы ответить на сложный вопрос по органической химии, нам, разумеется, понадобится некоторое время на подготовку: позвоним другу, почитаем учебники, Википедию — и на заранее известный вопрос дадим вполне себе правдоподобный ответ. Также и Тихановская: она вполне может рассказать вам и про Союзное государство, и про оборонную политику, и объяснить разницу между МИГ-29 и МИГ-31, но при условии, что будет тщательно к этому готовиться».

Общение же с журналистами без подготовки, по словам политолога, является уделом профессионалов высокого класса, людей с большим управленческим опытом.

«Как, например, у Александра Григорьевича Лукашенко, — заметил эксперт. — Он за 26 с лишним лет побывал и на заводах, и в агрогородках, и в воинских частях, так что знает весь круг вопросов, которые могут ему задать. Другое дело, что ответы Лукашенко могут понравиться не всем — но он, что называется, «в теме». В случае с Тихановской это не работает — она предпочитает общаться через помощников и через свой аппарат. В этом, конечно, ничего обидного для нее нет, но это явно говорит о ее потенциале в качестве белорусского лидера, на роль которого она претендует».

Собеседник ФАН посмотрел недавнее выступление оппозиционерки и заметил, что «ее взгляд регулярно фиксируется на телесуфлере, наличие которого сковывает человека».