Житель Тюмени кровью написал соседке любовное письмо в кабине лифта

Тюмень, 3 марта. Кровавые надписи в кабине лифта шокировали жителей тюменской многоэтажки. Оказалось, что таким образом их сосед пытался покорить сердце возлюбленной.

Очевидцы обратились в полицию и рассказали об окровавленных стенах. Прибывшие на место происшествия оперативники осмотрели лифт, опросили свидетелей и установили личность автора необычного послания. Мужчина, арендующий квартиру в этом доме, давно страдает от неразделенной любви к соседке.

Он признался, что случайно порезался, будучи в состоянии алкогольного опьянения. Тогда он решил написать признание в любви, «чтобы кровь не капала зря». Правоохранители взяли «романтика» на контроль, сообщила пресс-секретарь полиции Тюмени Мария Новопашина.

В Петербурге школьник попытался сделать необычное селфи на фоне развалившегося здания, но упал в шахту лифта. Его увезли в больницу с переломами нескольких шейных позвонков и поясницы, сообщала Deita.