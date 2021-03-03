Янковский показал совместные фото с Пожарской после слухов о ее беременности

Москва, 3 марта. Звезда фильма «Текст» и сериала «Топи» Иван Янковский впервые показал фотографии с актрисой Дианой Пожарской, роман с которой приписывают артисту.

Неподтвержденные сообщения о любовных отношениях звезд распространились в СМИ и Telegram-каналах. Отмечалось, что Пожарская якобы ждет ребенка от Янковского, поэтому пара готовится к свадьбе. Сами актеры долго хранили молчание по поводу того, что о них говорят.

Наконец внук Олега Янковского опубликовал на своей странице в Instagram два фото с актрисой, сделанных во время совместных прогулок пары. На первом снимке актер и его возможная возлюбленная дурачатся, показывая языки, а на втором смотрят в камеру со счастливыми улыбками.

«Всем добра в ленту», — лаконично подписал кадры Янковский, поставив смайлик-эмодзи в виде сердца.

Комментарии к посту артист закрыл. Возможность комментирования заблокировала и Пожарская, которая тоже выложила романтичные фото с Янковским на своей странице в Instagram.

«И чтобы снять раз и навсегда все вопросы (отвечать ни на какие не будем и еще раз просим уважать наше личное пространство). У нас все хорошо, чего и вам желаем. Всем любовь», — написала актриса.

Диана Пожарская уже давала комментарий по поводу отношений с Янковским. Актриса опровергла сообщения о беременности и заявила, что со звездой «Текста» они просто друзья. Возможно, она сделала это, чтобы избежать излишнего внимания общественности.