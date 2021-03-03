Назван способ защитить смартфон от слежки

, 3 марта. Бывший сотрудник полиции раскрыл секрет, как выяснить, что на телефоне установлены приложения для слежки за пользователем.

Невооруженным глазом человеку сложно заметить, что за ним ведется слежка. Эксперт в области кибербезопасности рассказал об уловках, которые помогут выяснить, что за пользователем наблюдают без его ведома.

«Внимание спецслужб вы можете привлечь, даже просто сказав ключевые слова и фразы по смартфону. При этом вы не на прослушке. Боже упаси! Но даже при этом активизируете искусственный интеллект, который обратит на вас внимание», — сказал в интервью с Kp.ru бывший сотрудник МВД.

Выявить слежку спецслужб простой обыватель не сможет. Видимых сигналов этому не будет. Однако можно узнать, что за человеком наблюдает ревнивый супруг или супруга. Существует ряд приложений для этого. Достаточно лишь на несколько минут оставить смартфон без присмотра. Этого времени хватит, чтобы «зашить» номер в геолокацию и получать все данные о перемещении с телефона. Такими приложениями пользуются родители, чтобы контролировать перемещение детей.

Для того чтобы защитить смартфон от слежки, а информацию, хранящуюся в нем, — от слива, эксперты рекомендуют аккуратнее пользоваться общественным Wi-Fi или отказаться от этого совсем, а также выключать его на устройстве после завершения сессии. Специалисты советуют также воздержаться от зарядок в кафе, на вокзалах, аэропортах и других общедоступных пространствах.