Пекин, 3 марта. Американцы всерьез обеспокоены передовым оружием России, в связи с чем Вашингтону приходится постоянно быть начеку, считают аналитики китайского издания Sohu.

Китайские обозреватели составили список российского вооружения, которое вызывает наибольшее беспокойство Пентагона. Перевод статьи китайского издания приводит «ПолитРоссия».

США активно используют экономические санкции против Российской Федерации, однако опасаются переходить к открытой агрессии в отношении Москвы. Причина этого заключается в военной мощи России.

Наибольшую угрозу американцы видят в гиперзвуковых ракетных комплексах. Эти разработки стали весьма умным и хитрым ходом Москвы в военной конкуренции с США.

«Россия прекрасно понимала, что не может конкурировать с США в сфере создания авианесущих кораблей, которые составляют значительную часть военной мощи Соединенных Штатов. Москва решила сделать акцент на разработке гиперзвукового оружия, и оказалось, что это был правильный выбор, позволивший России опередить своего западного конкурента», – пишут китайские обозреватели.

Журналисты Sohu отметили, что больше всего Пентагон боится стратегического ракетного комплекса «Авангард». Снаряд, перемещающийся быстрее звука, способен за считанные минуты достигнуть территории США. И хотя Соединенные Штаты располагают превосходной системой ПРО, «Авангард» невозможно перехватить из-за огромной скорости и непредсказуемой траектории полета.

Также Россия располагает комплексами «Кинжал» и «Циркон». В случае угрозы Россия задействует это оружие. У Вашингтона не будет никакой возможности нейтрализовать удар. В Пентагоне это хорошо понимают и прикладывают усилия, чтобы догнать Россию в разработке гиперзвукового вооружения.

Как сообщало Федеральное агентство новостей, российский истребитель Су-57 станет более смертоносным и опасным по сравнению с самолетами ВВС США после того, как его оснастят новым гиперзвуковым оружием.