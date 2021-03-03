Норкин рассмешил зрителей анекдотом о предприимчивости и арбузах

Москва, 3 марта. Российский телеведущий Андрей Норкин рассмешил зрителей очередным анекдотом, который он рассказал в эфире программы «Место встречи» на телеканале НТВ.

Речь в эфире шла о государственном регулировании цен в России, а также о провокациях США на эту тему. Кроме того, гости студии обсудили возможные сценарии развития ситуации в будущем. В конце эфира Норкин традиционно решил завершить программу анекдотом.

«Сидит Рабинович на Привозе, продает арбузы, и маленькая бумажечка перед ним стоит, на которой написано: «1 арбуз — 3 рубля, 3 арбуза — 10 рублей». Идет мужик, увидел бумажку, хмыкнул. Берет 1 арбуз, кладет 3 рубля, еще один — еще 3 рубля, взял третий и говорит: «Ну что, старик, я взял три арбуза всего за 9 рублей, не умеешь ты торговать». И ушел. Рабинович смотрит ему вслед и говорит: «И вот так каждый раз. Зачем-то берет 3 арбуза вместо одного, а потом еще учит меня коммерции», — рассказал телеведущий.

Зрителям смешная история понравилась, так как в эфире тема обсуждалась в серьезном ключе, а под занавес передачи Норкину удалось разрядить обстановку. Сам ведущий добавил, что вспомнил анекдот, так как в студии звучали подобные высказывания.

Ранее Норкин рассказал другой анекдот. Так, история о еврейском кладбище, завершившая эфир программы, вызвала гробовую тишину среди зрителей.