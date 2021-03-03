Правоохранители задержали потерпевшего по делу об избиении заключенных в Ярославле

Ярославль, 3 марта. Потерпевший по делу об истязании заключенных в ИК-1 Евгений Макаров подозревается в совершении новых преступлений.

Полицейские, задержавшие Макарова, полагают, что он причастен к краже нескольких велосипедов. При этом мужчина якобы действовал не один, а в группе лиц. После организованной по факту случившегося проверки в отношении Макарова возбудили новое уголовное дело.

Ранее мужчина был осужден на пять лет за умышленное нанесение тяжкого вреда здоровью. Во время отбытия наказания он был признан потерпевшим по делу об избиении заключенных в ярославской колонии. За истязания арестантов осудили 11 сотрудников местной ИК-1.