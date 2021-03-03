Пианист Денис Мацуев проведет фестиваль «Звезды на Байкале» в сентябре 2021 года

Иркутск, 3 марта. Фестиваль Дениса Мацуева «Звезды на Байкале» пройдет осенью и будет включать в программу конкурс юных талантов «Новые имена» и концерт Мариинского театра.

В феврале в Иркутске уже прошел перенесенный с 2020 года фестиваль. Теперь город готовится к осенним мероприятиям. Оркестр Мариинского театра под руководством Валерия Гергиева примет участие в фестивале «Звезды на Байкале», пишет издание «Культуромания».

Сам же организатор события Денис Мацуев сожалеет лищшь о том, что все запланирвоанные выступления пролетают слишком быстро.

«Я настолько воодушевлен, и в тот же момент грусть наступает, так как все пролетело незаметно, на одном дыхании. Хочется возвратиться, но сентябрь не за горами, мы уверены, что будет полная загрузка залов», — заявил пианист Мацуев, комментируя предстоящее мероприятие «Звезды на Байкале».

Недавно Мацуев поделился своими впечатлениями от выступлений в российских регионах и за границей. По его словам, музыканты не делают разграничений по уровню «знаменитости» площадок: они везде играют с полной самоотдачей и одинаковой экспрессией.