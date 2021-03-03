Стала известна причина экстренной посадки Ми-8 на Чукотке

Петропавловск-Камчатский, 3 марта. Вертолет Ми-8 петербургской Национальной службы санитарной авиации вернулся в аэропорт Кепервеем через несколько минут после начала рейса из-за низкого давления масла в двигателе.

По данным источника ФАН, падение масла в левом двигателе Ми-8 произошло из-за засорения фильтра, которое было вызвано некачественным топливом.

«Поставщику масла будут предъявлять счет», — уведомил источник.

Как сообщалось ранее, на борту вертолета находились четыре человека: три члена экипажа, которые должны были доставить врача в Певек. Ни люди, ни воздушное судно в результате инцидента не пострадали. Обстоятельства случившегося продолжает выяснять транспортная прокуратура. Установлено, что Ми-8 сел буквально через несколько минут после взлета.