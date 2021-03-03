«Я люблю тебя»: Алибасов записал трогательное видео для Федосеевой-Шукшиной
Москва, 3 марта. Скандально известный в последнее время продюсер некогда популярной группы «На-На» Бари Алибасов записал видеообращение для своей любимой женщины — актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной. На кадрах Бари предстал невероятно худым и больным. Его сын передал видео в редакцию издания Teleprogramma.pro.
«Лидуша, мои чувства к тебе не гаснут. Я люблю тебя также сильно, как и последние четверть века. К сожалению, нашим браком начинают пользоваться окружающие тебя злоумышленники. Ради пиара на наших с тобой фамилиях. Естественно, они хотят получить 25 процентов моего наследства», — заявил Алибасов.
Продюсер попросил супругу не мешать оформлению бракоразводного процесса.
«Того развода, который ты же сама и инициировала. Чтобы мы смогли сохранить наши теплые дружеские отношения на всю оставшуюся жизнь. Ну как мы с тобой и планировали», — подчеркнул он.