«Я люблю тебя»: Алибасов записал трогательное видео для Федосеевой-Шукшиной

Москва, 3 марта. Скандально известный в последнее время продюсер некогда популярной группы «На-На» Бари Алибасов записал видеообращение для своей любимой женщины — актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной. На кадрах Бари предстал невероятно худым и больным. Его сын передал видео в редакцию издания Teleprogramma.pro.

«Лидуша, мои чувства к тебе не гаснут. Я люблю тебя также сильно, как и последние четверть века. К сожалению, нашим браком начинают пользоваться окружающие тебя злоумышленники. Ради пиара на наших с тобой фамилиях. Естественно, они хотят получить 25 процентов моего наследства», — заявил Алибасов.

Продюсер попросил супругу не мешать оформлению бракоразводного процесса.

«Того развода, который ты же сама и инициировала. Чтобы мы смогли сохранить наши теплые дружеские отношения на всю оставшуюся жизнь. Ну как мы с тобой и планировали», — подчеркнул он.

73-летний Бари Алибасов сейчас находится в Калининграде. О нем заботится единственный сын Бари Алибасов-младший.

Продюсер переживает не лучшие времена. Как ранее отмечал сотрудник НИИ имени Бехтерева врач-психиатр Станислав Полторак, у Алибасова проблемы с памятью, вниманием, потеря ориентации. Доктор подчеркнул, что чаще всего такие симптомы вызывает сенильная или старческая деменция. С учетом почтенного возраста и анамнеза, Полторак уверен, что у Бари Каримовича практически отсутствуют шансы на возвращение к прежней жизни.

Деменция — это приобретенное слабоумие, стойкое снижение познавательной деятельности с утратой в той или иной степени ранее усвоенных знаний и практических навыков и затруднением или невозможностью приобретения новых. В старости деменцию называют «синильной», а в народе она носит название «старческий маразм».

Бари Алибасова в конце января доставили в отделение наркологии одной из московских больниц. У него было нарушено кровообращение, из-за чего он плохо ходил. Продюсер перепутал бутылки и случайно выпил жидкость для очистки труб «Крот», заработав ожог пищевода четвертой степени, ожог желудка второй степени и ожог дыхательных путей.

Ранее ФАН писал о страданиях продюсера. Сын звезды объяснял, что причина их в том, что Лидия Федосеева-Шукшина в телефонных разговорах все время обещает навестить мужа, но так и не делает этого. Ожидания заканчиваются для продюсера новыми разочарованиями, которые усугубляют его состояние. Так, например, произошло при его недавней выписке из наркологической клиники.