Решения Правительства Чехии погружают страну в «коронавирусный ад»

Прага, 3 марта. Решения правительства Чехии в борьбе с пандемией носят хаотичный, запоздавший и политизированный характер, из-за чего страна стала одним из лидеров по смертности от COVID-19.

На первый взгляд, у Чехии нет оснований быть в числе мировых лидеров по заболеваемости и смертности от коронавирусной инфекции. Чехия — член Евросоюза с развитой экономикой и неплохой медициной, известной в том числе и за рубежом. Это демократическое государство с избранным народом правительством.

Однако при населении в десять млн человек в стране от пандемии скончались уже 20 тысяч. Западные журналисты провели небольшое расследование и выяснили, что всему виной оказались как раз решения демократического правительства чешского президента Милоша Земана, превратившие страну в «островок коронавирусного ада».

Ранее правительство Чехии приняло решение вернуть жесткий локдаун, однако оно продиктовано уже устаревшими статистическими данными, уверен профессор Оксфордского университета Ян Калвейт. Все решения чешского правительства опаздывают минимум на десять дней. Локдаун нужно было вводить не сейчас, а еще в начале февраля, уверен ученый.

Один из главных эпидемиологов Чехии Растислав Мадар называет три главные ошибки, которые уже сделало Правительство Чехии по разным причинам.

«Мы уже совершили три крупных ошибки, стоящие человеческих жизней. Во-первых, мы отменили масочный режим летом. Во-вторых, мы снова открыли магазины перед Рождеством. И наконец, мы оказались не готовы к новому штамму вируса. И сейчас я молюсь, чтобы мы совершили четвертую», — поделился Мадар в интервью.

Эксперты также считают, что решение о снятии масок летом и начало учебного года в школах носило политизированный характер: правящая партия перед очередными выборами пошла на поводу у оппозиции, называющей маски «намордниками», и когда «мобильность населения усилилась», произошла очередная мощная вспышка инфекции.

Ранее Федеральное агентство новостей писало о разочаровании европейский стран в политике ЕС по производству и распределению вакцины от коронавируса. Ряд стран, в том числе и Чехия, устали от бесконечных ограничений и не хотят сидеть в ожидании поставок, поэтому начали переговоры с Россией о закупках вакцины «Спутник V».