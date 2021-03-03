Два жителя Южной Кореи скончались после прививки от коронавируса

Сеул, 3 марта. В Южной Корее два пациента умерли после вакцины от коронавируса. Известно, что их прививали препаратом AstraZeneca.

Первой жертвой стал мужчина, которому было больше 50 лет. Его привили 26 февраля. При этом 2 марта его госпитализировали с симптомами сердечной недостаточности и с затрудненным дыханием. На следующий день он скончался. Второму умершему было 63 года. Сразу после вакцинации у пациента поднялась температура. Смерть наступила спустя четыре дня, сообщают местные издания.

На данный момент врачи разбираются в обстоятельствах гибели мужчин. Врачи выясняют, могла ли смерть двух человек быть связана с действием вакцины. Также они установят, могли ли хронические заболевания повлиять на произошедшее.

Житель Соединенных Штатов заболел COVID-19 в прошлом месяце. Известно, что 21 января ему сделали прививку от вируса, спустя несколько часов после этого он умер, сообщал ФАН.