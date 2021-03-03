Два новых нефтяных танкера вошли в состав флотилии ливийской GNMTC

Триполи, 3 марта. Ливийская General National Maritime Transport Company (GNMTC) приобрела два новых современных танкера в рамках плана развития на 2020-2023 годы, сообщает информагентство Libyan Express.

Суда, получившие названия Anwaar Benghazi и Fezzan, прибыли в североафриканское государство в конце минувшего месяца, сразу после того как было завершено их строительство. Они уже официально вошли в состав флота государственной компании, основанной еще в 1975 году.

Оба танкера способны перевозить до 1,14 миллиона тонн сырой нефти каждый, а их скорость достигает 14,5 узла при длине 249 метров и ширине 44 метра. О планах по модернизации собственной флотилии в течение последующих четырех лет руководство GNMTC объявило в декабре 2019 года.

Первоначальным этапом плана организации является продажа устаревших судов, которые прослужили не менее 17 лет. На вырученные средства в ближайшие годы планируется закупить более современные модели, которые позволят конкурировать на рынке судоходства и диверсифицировать доходы ливийской госкомпании. До 2023 года флот из 22 кораблей различного назначения должен быть обновлен.

Напомним, с февраля по сентябрь 2020 года североафриканская страна не осуществляла отгрузку черного золота в экспортных морских портах в связи с решением шейхов и старейшин племен о приостановке добычи ресурса. Благодаря соглашению от 18 сентября 2020 года между командующим ЛНА Халифой Хафтаром и вице-премьером Правительства национального согласия Ахмедом Майтыгом данный запрет был снят.

Ранее международная редакция Федерального агентства новостей сообщала, что танкер Front Seoul доставит 600 тысяч баррелей ливийской нефти в Китай.