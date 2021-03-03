Представитель организации Bellingcat Христо Грозев стал ключевым свидетелем обвинения на процессе по делу об убийстве боевика Зелимхана Хангошвили в Германии. Об этом в Twitter сообщила сирийская журналистка и видеоблогер Марам Сусли, известная под ником Syrian Girl.

«Элиот Хиггинс продолжает беззастенчиво распространять фальшивые новости о каких-то камнях в Сирии, даже после того как недавние утечки разоблачили Bellingcat как [инструмент] британской разведки. Сейчас они также используют болгарского мафиози Христо Грозева для дачи ложных показаний в немецком суде об убийстве в Тиргартене», — говорится в сообщении Syrian Girl.

Eliot Higgins continuing to shamelessly spread fake news about some rocks in Syria, even after recent leaks exposed Bellingcat as UK intelligence. They’re now also using Bulgarian mafioso Christo Grozev to give false testimony in German court about the murder in the Tiergarten. pic.twitter.com/pfseilcDQw — Syrian Girl ???????????? (@Partisangirl) March 2, 2021

Зелимхан Хангошвили — гражданин Грузии, участвовавший в войне в Чечне на стороне террористов. Он был убит в берлинском парке Малый Тиргартен 23 августа 2019 года. Генпрокуратура Германии заявила о том, что Россия якобы причастна к уничтожению бывшего боевика. Основная часть выводов следствия базируется на расследовании, проведенном Bellingcat.

Ранее германские СМИ сообщали о том, что с 16 февраля Высший суд Берлина начал заслушивать показания закрытого свидетеля по делу об убийстве Хангошвили. Имя свидетеля скрыли от широкой общественности «по соображениям безопасности».

Однако издание Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) информировало, что этот свидетель — журналист, который представляет Bellingcat. Его имя упоминается в обвинительном заключении на 67 страницах в более чем 70 из примерно 240 сносок в качестве источника.

Немецкие СМИ называют его «свидетель Г.». По словам журналистов FAZ, это «черноволосый стройный мужчина», который «вырос в Болгарии, изучал журналистику, а затем шесть лет руководил медиакомпанией в России». Допрашивали его в немецком консульстве в Вене.

Подробное описание внешности, фактов биографии, поведения, места жительства и показаний свидетеля не оставляет сомнений, что речь идет о Христо Грозеве. Грозев ранее приобрел сомнительную популярность, став главным лицом расследований Bellingcat, обвинявших Россию в отравлении Сергея Скрипаля и Алексея Навального.

В это раз, как отмечает Frankfurter Allgemeine Zeitung, на суде в Берлине Грозев признался, что использовал «метод взятки» для получения нужной информации в России.

Bellingcat и её сотрудники неоднократно обвинялись в сотрудничестве с ЦРУ и британской разведкой Ми-6. Согласно недавнему расследованию американского портала Grayzone, Bellingcat входила в сеть организаций, который МИД Великобритании использовал для «ослабления России».

Федеральное агентство новостей ранее сообщало о противозаконной активности Христо Грозева в Болгарии.