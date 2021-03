Представитель организации Bellingcat Христо Грозев стал ключевым свидетелем обвинения на процессе по делу об убийстве боевика Зелимхана Хангошвили в Германии. Об этом в Twitter сообщила сирийская журналистка и видеоблогер Марам Сусли, известная под ником Syrian Girl.

Eliot Higgins continuing to shamelessly spread fake news about some rocks in Syria, even after recent leaks exposed Bellingcat as UK intelligence. They’re now also using Bulgarian mafioso Christo Grozev to give false testimony in German court about the murder in the Tiergarten. pic.twitter.com/pfseilcDQw